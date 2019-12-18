Уволенный за антисемитизм консул вернулся в МИД и получил 230 тысяч компенсации

Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, который был уволен из-за антисемитского скандал, через суд восстановился в должности и получил более 230 000 гривен компенсации. Об этом сообщает «Европейская правда».



Марущинець неоднократно размещал в социальных сетях материалы, имевшие явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.



На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, Марущинец 31 мая 2018 года был уволен за нарушение присяги государственного служащего.



Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение консула.



После этого Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.



«МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года возобновил Марущинца на дипломатической службе и выплатило сумму более 230 000 гривен», — говорится в заявлении министерства.



В МИД подчеркнули, что продолжают считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, что нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины.



«Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле», — заявил в министерстве.