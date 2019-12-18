У МИД РФ появились вопросы к поправкам в Конституцию Украины и закону об «особом статусе»

Министерство иностранных дел России считает, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.



«При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения», — подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.



Также в МИД РФ считают, что ряд положений закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требует корректировки.



Там отметили, что многие положения данного закона устарели. «В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов», — подчеркнули в Москве.

12 декабря Верховная Рада 320 голосами поддержала в целом законопроект, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления (особом статусе) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год.



13 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона № 2598. 16 декабря на сайте парламента появился текст этого законопроекта. В пояснительной записке говорится, что документ изменит территориальную организацию власти и усилит конституционно-правовой статус местного самоуправления.



В законопроекте отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц.