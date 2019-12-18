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Кабмин запретит ездить в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года

18 декабря 2019, 12:00

Кабмин запретит ездить в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года

Кабинет министров Украины рашил сделать выезд из Украины в Россию для украинцев исключительно по заграничным паспортам. Такая норма начнет действовать с 1 марта 2020 года.

Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ», — заявил Гончарук.

По его словам, такая норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на прохождение пограничного контроля.

Вместе с тем при въезде украинцев с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, добавил премьер-министр.

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