Кабмин запретит ездить в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года

Кабинет министров Украины рашил сделать выезд из Украины в Россию для украинцев исключительно по заграничным паспортам. Такая норма начнет действовать с 1 марта 2020 года.



Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ», — заявил Гончарук.



По его словам, такая норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на прохождение пограничного контроля.



Вместе с тем при въезде украинцев с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, добавил премьер-министр.