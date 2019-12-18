Рада открыла возможность для снятия депутатской неприкосновенности с 1 января

Верховная Рада привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов. За соответствующий законопроект № 2237 во втором чтении и в целом сегодня проголосовал 291 народный депутат.



Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».



Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Юрчишин на пленарном заседании отметил, что данный законопроект не отменяет депутатскую неприкосновенность, а «ее цементирует», передает «Интерфакс-Украина».



Он раскритиковал монополию генерального прокурора на проведение всех возможных действий в отношении народных депутатов. «Мы фактически делаем зависимость неприкосновенности от одного человека», — подчеркнул Юрчишин.



По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.



Монастырский отметил, что среди новаций — норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции.



По его словам, согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.



Согласно законопроекту, вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.



Теперь закон будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Если глава государства его подпишет, то депутатская неприкосновенность будет снята с 1 января 2020 года.

3 сентября Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с нового года.