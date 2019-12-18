Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»

Житель Макеевки Донецкой области заочно осужден к 8 годам лишения свободы по обвинению в финансировании группировки «ДНР». Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Следствие вела Служба безопасности Украины.



По данным правоохранителей, мужчина перерегистрировал свое общество с ограниченной ответственностью на подконтрольной боевикам территории и открыл счет в «Центральном республиканском банке ДНР». Коммерческая структура занималась поставкой продуктов питания в места розничной торговли.



«Предприниматель ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти 11 миллионов гривен. Также задокументированы факты безвозмездной передачи злоумышленником продовольственных наборов для нужд "Макеевской городской администрации ДНР"», — выяснили в СБУ.



Ему инкриминировали ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Константиновский горрайсуд поддержал сторону обвинения и заочно приговорил подозреваемого к 8 годам тюрьмы. Приговор будет исполнен со дня задержания предпринимателя.