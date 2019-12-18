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В СБУ заявили о задержании на Луганщине члена группировки одной из стран Южного Кавказа

18 декабря 2019, 17:58

В СБУ заявили о задержании на Луганщине члена группировки одной из стран Южного Кавказа

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей криминальной группировки, который прибыл из Южного Кавказа. Ранее он был объявлен в Украине в розыск, но прибыл в Луганскую область под другим именем. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. За противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти. Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лоту Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока», - проинформировали в СБУ.

Как сообщается, представители этой группировки координируют деятельность так называемых «воров в законе» и связанных с ними организованных групп.

«По замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе», — говорится в сообщении.

Силовики во время обысков изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В отношении фигуранта открыто дело по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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