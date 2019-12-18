Комитет Сената США одобрил новые санкции против России

Комитет Сената США по международным отношениям в среду, 18 декабря, одобрил проект закона о санкциях против РФ, который также называют «законом о санкциях из ада» из-за его жесткости. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.



Принятый комитетом «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля», известный как DASKA, призванный наказать Москву за вмешательство в выборы в США.



Проект одобрили 17 голосами «за», 5 членов комитета выступили «против». Все пять голосов «против» поступили от республиканцев, в частности, от председателя комитета сенатора Джима Риша.



Законопроект должны одобрить Палата представителей и Сенат, прежде чем он попадет на подпись к президенту Дональду Трампу.



Законодатели, включая некоторых республиканцев, коллег Трампа, принятием законопроекта хотят заставить президента занять более жесткую позицию в отношении России по поводу ее вмешательства в выборы, агрессии против Украины и участия в гражданской войне в Сирии.



Целями санкций DASKA, если он станет законом, могут стать: российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в зарубежные выборы; киберсектор страны и новый государственный долг. Документ также введет жесткие меры в отношении российского нефтегазового сектора.