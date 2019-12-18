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Главные события 18 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

18 декабря 2019, 23:00

Главные события 18 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 декабря.

Политика

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Также не смогли согласовать новый «режим тишины» на востоке Украины и договорились о продлении объявленного в июле текущего года.

Президент Владимир Зеленский подписал продление до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Министерство иностранных дел России считает, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об «особом статусе» Донбасса требуют прояснения.

Так называемый парламент при группировке «ЛНР» принял «закон», который устанавливает «границы ЛНР» по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в 2014 году.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила гражданина Латвии к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на украинские спецслужбы.

Житель Макеевки Донецкой области заочно осужден к 8 годам лишения свободы по обвинению в финансировании группировки «ДНР».

Подозреваемый в причастности к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на сотрудников спецслужб Украины и Нидерландов.

Боевые действия

Житель Марьинки Донецкой области погиб в результате обстрела города со стороны боевиков.

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