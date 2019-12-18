В 2019 году на Донбассе погибли 97 украинских военных

Боевые потери украинской армии в Донбассе с начала 2019 года по состоянию на 17 декабря - 97 погибших военных. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает BBC Украина.



Отмечается, что с начала года в зоне Операции объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие повреждения.



«Другие погибшие (умершие) - 77 человек», - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.



Среди погибших военных в 2019 году — командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона «Донбасс-Украина» Яна Красная.



Чаще всего украинские военные погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.



В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.