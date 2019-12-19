Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей проголосовала за отстранение от должности президента США Дональда Трампа. Заседание транслировали на сайте Палаты представителей.



Конгрессмены признали президента виновным по обеим статьям обвинения — в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов). В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против.



Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат. Для отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Большинство в сенате сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, как считают аналитики, опроцесс импичмента будет заблокирован.

Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты из-за попыток Дональда Трампа добиться от руководства Украины расследования против сына своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена. В препятствовании работе конгресса президента США обвинили, после того как он запретил своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.