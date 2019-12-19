Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

19 декабря 2019, 09:31

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей проголосовала за отстранение от должности президента США Дональда Трампа.  Заседание транслировали на сайте Палаты представителей.

Конгрессмены признали президента виновным по обеим статьям обвинения — в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов). В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против.

Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат. Для отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Большинство в сенате сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, как считают аналитики, опроцесс импичмента будет заблокирован.

Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты из-за попыток Дональда Трампа добиться от руководства Украины расследования против сына своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена. В препятствовании работе конгресса президента США обвинили, после того как он запретил своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
18:56
ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки
15:22
Пасечник хочет установить «границы ЛНР» на территории всей Луганской области
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
14:40
Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского
08:14
Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в Минске
все новости
10:19
Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой»
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
09:58
У Зеленского допустили еще один контакт с Путиным для обмена пленными
09:34
Во время заседания аграрного комитета депутаты толкались, а Тимошенко разбрасывала документы
09:31
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
08:37
Сайдик призвал стороны выполнить решения «нормандского саммита». И допустил обмен до конца года
08:14
Ситуация на Донбассе: вчера был ранен украинский военный, погиб мирный житель
23:00
Главные события 18 декабря в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:41
В 2019 году на Донбассе погибли 97 украинских военных
21:54
В ТКГ решили продолжать действующий «режим тишины» на Донбассе
21:38
Суд по делу Штепы перенесли на 15 января
20:32
На заседании в Минске не согласовали обмен пленными
20:10
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
19:41
Truth Hounds: Новолуганское в 2017 году обстреливали из Горловки и Енакиево
19:09
Адвокат: Фигурант дела MH17 Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов 
все новости
ВИДЕО
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Зеленский рассказал «России 1» о желании завершить войну на Донбассе
15 декабря, 14:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция