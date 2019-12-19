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Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве

19 декабря 2019, 10:00

Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве

Работники подконтрольных группировке «ДНР» телеканалов Сергей Карпий и лена Морозова поговорили с корреспондентом украинского агентства УНИАН Романом Цимбалюком в Москве. Встреча состоялась перед пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, клоторая пройдет сегодня.

Видео разговора опубликовал Карпий в своем Telegram-канале. Он спросил у Цимбалюка, «хорошо ли ему спиться», когда «украинские снаряды в нашу сторону пускают». Цимбалюк ответил, что не будет общаться в таком ключе. «Когда это все закончится, мы тебя амнистируем», — добавил корреспондент УНИАН.


Цимбалюк также снимал эту дискуссию, но свое видео пока не опубликовал.

Ранее в докладе ООН констатировали, что свобода мнений на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории сильно ограничена.

Глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные группировке СМИ не отображают «реальной обстановки».

После начала вооруженного конфликта в 2014 году боевики «ДНР» и «ЛНР» захватили местные телеканалы. Сигнал украинских телеканалов был отключен, а новостные сайты заблокированы.

Доступ украинских и зарубежных СМИ на эти территории ограничен, а журналисты, деятельность которых не согласована с «Л-ДНР», преследуются.

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