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Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений

19 декабря 2019, 11:50

Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что его насторожило заявление президент Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

«Не ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, то ситуация зайдет в полный тупик», — сказал он во время большой пресс-конференции в Москве.

Путин считает важным прямой диалог украинской власти с Донбассом, которого, по его мнению, нет.

Также он считает важным закон об «особом статусе» Донбасса. Комментируя законопроект Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, Путин сказал: «Это взамен Минских соглашений и закона об особом статусе Донбасса? Можно себе такое представить? Можно. Но в Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то это должно быть согласовано с этими регионами».

По словам российского лидера, встреча в «нормандском формате» в апреле станет актуальной, если будут позитивные изменения, и они есть.

Также президент РФ счел некорректным давать характеристику Зеленскому, как и другим коллегам-лидерам.

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