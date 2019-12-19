Посол Франции: Россия должна повлиять на сепаратистов в части прекращение огня

Россия должна повлиять на группировки «Л-ДНР» для того, чтобы те выполнили возложенные на них обязанности. Об этом на пресс-конференции сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«В нашем видении именно РФ нужно воспользоваться возможностью повлиять на сепаратистов для выполнения тех обязанностей, которые обсуждались, например, прекращение огня… Наше намерение сделать так чтобы со стороны России было давление на тех кто должен остановить обстрелы», - сказал он.



«Замораживание конфликта не соответствует нашему намерению и желанию. Мы настроены на то чтобы реализовать все договоренности парижского саммита. И неудача, постигшая переговоры в Трехсторонний контактной группе, имела место лишь вчера. Сейчас происходит некоторая работа на уровне столиц что нужно сделать чтобы выйти из этой ситуации», - отметил дипломат.



Француский посол также сообщил, что Россия была и остаётся важным партнером для Европы.



«Игнорировать ее не приводит ни к чему хорошему, а попытка установить диалог может быть более продуктивной», - резюмировал он.