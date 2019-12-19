Посол Франции об обмене: Мы работаем в этом направлении

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что работа по проведению обмена удерживаемыми лицами все еще продолжается. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы не потеряли надежды получить обмен до конца года как это было зафиксировано в итогах саммита в формате всех установленных на всех установленных и мы работаем в этом направлении», - сказал дипломат.



Понсен также подчеркнул, что Франция будет содействовать усилению контактов по обе стороны линии соприкосновения, однако уважает «красные линии», очерченные Киевом.



«В рамках саммита в Париже были осмыслены те красные линии, которые существуют. Нормандский формат существует для того чтобы помогать, а не давить на стороны. Прямые переговоры [между Киевом и Донецком] в категории красных линий, и мы с вниманием и уважением относимся к этому», - резюмировал французский посол.