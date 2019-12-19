Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается

19 декабря 2019, 15:14

Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская сообщила, что работа над списками для обмена удерживаемыми лицами находится в работе. Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве.

«Мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить сознательно даже цифры, учитывая то, что цифры меняются постоянно, мы все время работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей», — сказала Лутковская.

По ее словам, на заседании ТКГ в Минске в среду, 18 декабря, не удалось договориться из-за позиции представителей группировки «ЛНР».

«Почти в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать абсолютно четко, что будет до конца года. Мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности», — сказала она.

Какие условия были выдвинуты боевиками Лутковская не рассказала, ссылаясь на то, что это может навредить дальнейшим переговорам и судьбе людей.

Представительница группировки «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что на заседании 18 декабря не удалось согласовать обмен якобы из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

ТЕГИ

Люди
Валерия Лутковская
Прочее
Обмен пленными
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
18:56
ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки
15:22
Пасечник хочет установить «границы ЛНР» на территории всей Луганской области
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
все новости
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
17:18
ЕС выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе
16:57
«Рейтинг»: Поддержка Зеленского выросла после «нормандского саммита»
16:49
Суд признал банкротом завод Ахметова. Но он продолжит работу
16:24
Ермак выступил за модернизацию Минских соглашений
16:15
У Зеленского анонсировали приезд госсекретаря США Помпео в Украину в начале января 2020 года
15:44
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
15:19
Путин считает часть Украины «исконно русскими территориями», с чем теперь РФ разбирается
15:14
Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается
14:46
У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны
14:44
Рада утвердила правки Зеленского к Избирательному кодексу. У переселенцев будет право голоса на местных выборах
14:16
В Берлине начались переговоры о транзите российского газа через Украину
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
13:20
Путин о газе: Есть решение арбитража выплатить «Нафтогазу», но есть и долг Киева по бондам
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция