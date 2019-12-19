Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская сообщила, что работа над списками для обмена удерживаемыми лицами находится в работе. Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве.



«Мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить сознательно даже цифры, учитывая то, что цифры меняются постоянно, мы все время работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей», — сказала Лутковская.



По ее словам, на заседании ТКГ в Минске в среду, 18 декабря, не удалось договориться из-за позиции представителей группировки «ЛНР».



«Почти в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать абсолютно четко, что будет до конца года. Мы работаем над тем, чтобы использовать все возможности», — сказала она.



Какие условия были выдвинуты боевиками Лутковская не рассказала, ссылаясь на то, что это может навредить дальнейшим переговорам и судьбе людей.

Представительница группировки «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что на заседании 18 декабря не удалось согласовать обмен якобы из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.