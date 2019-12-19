Путин считает часть Украины «исконно русскими территориями», с чем теперь РФ разбирается

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Москве заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины — это «исконно русские территории».



«Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек», — сказал Путин.



Российский лидер полагает, что в ходе создания СССР в составе Украины оказались «исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения». «Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория», — заявил Путин.



По его словам, это «несколько странноватое решение», но оно состоялось. «Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», — подчеркнул президент РФ.



Также Путин заявил, что военная техника на Донбасс могла быть поставлена государствами, которые симпатизируют группировкам «ДНР» и «ЛНР».