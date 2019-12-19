У Зеленского анонсировали приезд госсекретаря США Помпео в Украину в начале января 2020 года

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной на начало января 2020 года встрече главы Украинского государства с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США», — сказал Ермак.
Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию.
«Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток», — рассказал Ермак.
По его словам, в американском обществе есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому.
В то же время он отметил, что в медиапростанстве США «каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому».