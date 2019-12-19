«Рейтинг»: Поддержка Зеленского выросла после «нормандского саммита»

Уровень удовлетворенности украинцев работой президента Владимира Зеленского за две недели вырос с 53 до 62%, а недовольства — уменьшился с 33 до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



За тот же период с 33% до 40% выросла доля опрошенных, которые считают, что страна движется в правильном направлении. С 48% до 38% уменьшилась доля тех, кто считает, что в неправильном. Таким образом, показатели вернулись к уровню, октября текущего года.



Также Зеленский возглавляет рейтинг доверия — ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.



Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 28% и не доверяют 44% опрошенных украинцев, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 28% и 59% соответственно. Лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 23% и не доверяют 58% опрошенных, премьеру Алексею Гончаруку — 22% и 44% соответственно и лидеру партии «Батькивщина» — 19% и 74%.



66% респондентов отметили, что хорошо осведомлены о саммите в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря. Из них около 40% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, половина — ни успехом, ни неудачей. Только 7% увидели неудачу.



20% респондентов заявили о том, что что-то слышали о саммите, лишь 12% — не знают ничего.



После саммита в Париже отношение украинцев стало лучше к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%) и президенту Франции Эмманюэлю Макрону (с 39 до 52%). В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.



Отношение к президенту России Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно — 72%.



Исследование было проведено 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 совершеннолетних респондентов. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,0%.