ЕС выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе

Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.



«19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами ("ОТП Лизинг", Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business», — говорится в сообщении.



Программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.



Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться «ОТП Лизинг», «Ощадбанком» и «Укргазбанком».



В частности проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.

KfW — немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте. Исполнителем программы будет выступать немецко-украинский фонд.