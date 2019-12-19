«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря

Группировки «ДНР» и «ЛНР» выступают за проведение видеоконференции о подготовке к обмену удерживаемыми лицами с украинской стороной 23 декабря.



Об этом говорится в заявлениях глав «МИД» «ДНР» и «ЛНР» Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, которые распространили сепаратистские СМИ.



Так они отреагировали на заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучма, который предложил провести видеоконференцию завтра, 20 декабря.



«Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению», — считает Никонорова.



Представители «Л-ДНР» утверждают, что украинская сторона отказывается процессуально очистить включенных в списки на обмен удерживаемых лиц.



«Надеюсь, в понедельник мы получим все нужные ответы и гарантии от Украины и сможем согласовать и дату, и списки. И чем быстрее Украина займется реальной подготовкой удерживаемых лиц к обмену, тем ближе будет эта дата», — заявил Дейнего.



В свою очередь представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала, что на заседании 18 декабря в Минске не удалось договориться из-за позиции представителей «ЛНР».