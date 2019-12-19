В Берлине ждут итогов газовых переговоров

В Берлине в министерстве экономики и энергетики ФРГ ожидается пресс-конференция по итогам газовых переговоров России и Украины.

В состав российской делегации входят глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Стороны продолжают обсуждать соглашение о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта.

Десятилетний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря. С осени 2015 года Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.