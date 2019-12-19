За кнопкодавство в Раде будут штрафовать – принят закон

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на заседании парламента вместо другого парламентария.



За проект закона №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины» проголосовали 261 народный депутат.



Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).



Для фиксации голосования в Раде должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады должен сообщать о фактах неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии парламента изъять карту депутата и провести голосование повторно. Стенографический бюллетень соответствующего заседания Рады и видеозапись спикер парламента должен будет направить в Государственное бюро расследований.

