Арахамия: В списках на обмен - только те, кто связан с конфликтом на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе требует вернуть всех граждан, которые были задержаны российской стороной или боевиками «Л-ДНР» по политическим или военным мотивам. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала НАШ.



«Я не могу разглашать имена, но там есть три боевых офицера, которых мы ждем уже достаточно долго, несколько лет», - добавил Арахамия.



Он назвал недостоверной информацией то, что Украина планирует предоставить российской стороне и «Л-ДНР» людей, которые прямо не связаны с конфликтом на Донбассе.



«Задержанные в ходе объединенной операции (ООС, - ред.), а также во время АТО, то есть нет таких людей, которые не причастны именно к войне на востоке», - сказал нардеп.