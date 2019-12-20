В МИД заявили о наличии альтернатив по Донбассу в случае провала Минских соглашений

Украинская сторона имеет альтернативные пути урегулирования конфликта на Донбассе в случае провала Минских соглашений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«Конечно, альтернатива минскому формату есть. Мы уже говорили о возможности использования формулы внедрения миротворческих сил на Донбассе», — сказал он.



При этом замглавы МИД призвал «говорить честно» и указал, что миротворческие силы заходят тогда, когда в регионе есть мир.



«Кто принесет мир? Тогда мы говорим о другой формулировке. О том, что мы должны ввести не peacekeeping operation (миротворческую операцию), а операцию по внедрению мира — peace enforcement operation. Это означает, что в полномочиях этой миссии было бы приведение сторон к прекращению огня и, в нашем понимании, к контролю за ситуацией по всей территории, а не только на линии разграничения, потому что это шаг в никуда» — пояснил Боднар.



Он также напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил 5 сценариев возможного развития событий и сотрудники МИД в качестве экспертов привлекались к их разработке.



Также в МИД пояснили, как «формула Штайнмайера» будет учтена в законе об «особом статусе» Донбасса.

Принуждение к миру — действия, предпринимаемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта невовлеченным в него государством или группой государств. Такие действия могут осуществляться как без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые санкции), так и с использованием вооруженных сил (так называемые операции по принуждению к миру).