Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена

20 декабря 2019, 13:40

В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена

Сорок три человека, которых украинская сторона готовилась передать группировкам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена, нуждаются в дополнительной верификации. Об этом сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова, передает сепаратистский ресурс ДАН.

Так она отреагировала на публикацию «Коммерсанта», который со ссылкой на источники сообщил, что около сорока человек из числа тех, кого Киев готовился передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться на подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» территории. Поэтому «Л-ДНР» запросили дополнительную верификацию, чтобы убедиться, что эти люди приняли такое решение по своей воле.

«Касательно верификации, которая нужна дополнительно, во-первых, их не 40, а 43 человека, 21 — это пленные сторонники ЛНР, а 22 — сторонники ДНР», — уточнила Морозова.

Она подтвердила информацию газеты, что их верификацией займется координатор гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске от ОБСЕ Тони Фриш. По словам Морозовой, все участники верификации будут доставлены украинской стороной в одно место.

«Мы полностью доверяем Фришу, его знают пленные, он вызывает у них тоже глубочайшее доверие. Я уверена, что там не будет какого-то подвоха, если люди выразят свое несогласие вообще участвовать в процессе освобождения, это их право, насильно заставлять их не будет», — отметила представительница «ДНР».

По ее словам, из 22 «сторонников ДНР», которые нуждаются в дополнительной верификации, семь человек никогда не отказывались от обмена.

На заседании Трехсторонней контактной группы 18 декабря в Минске не удалось договориться о проведении обмена до конца года. Представители Луганска и Киева обвинили в этом друг друга. «Л-ДНР» настаивают, что украинская сторона должна процессуально «очистить» участников обмена (закрыть уголовные производства), чтобы они не находились в розыске в Украине. Киев на такое условие не согласен.

Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, которое стороны договорились провести 23 декабря.

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Обмен пленными

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
23:43
Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
все новости
17:07
Полиция отчиталась о закрытии 500 игорных залов в Украине. На Донетчине — 7
17:00
В Краматорске охрана завода не пустила на предприятие экоинспекцию для проверки
16:24
Рада предоставила статус УБД морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива
15:58
В МИД Украины ответили на слова Путина об «исконно русских территориях»
15:50
Аналитики подготовили рекомендации для власти в части реинтеграции Донбасса
15:49
СБУ: Агента «ЛНР» засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом
15:12
ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе
15:00
Зеленский объяснил решение о закрытии всех игорных залов в Украине
14:31
СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
13:28
Аваков потребовал от полиции до 16:00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине
13:05
«Интерфакс»: РФ может согласиться выплатить «Нафтогазу» $3 миллиарда за Стокгольмский арбитраж
13:02
ГПУ не раскрывает приговор женщины, ставшей прототипом героини фильма «Ополченка»
12:31
МИД работает с Минкультом над месседжами к жителям Донецка и Луганска
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция