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Зеленский объяснил решение о закрытии всех игорных залов в Украине

20 декабря 2019, 15:00

Зеленский объяснил решение о закрытии всех игорных залов в Украине

Принятое властями Украины сегодня утром решение о прекращении работы всех игровых залов в стране связанно с противодействием при принятии в парламенте закона о легализации игорного бизнеса накануне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай... те», — написал Зеленский у себя в Facebook.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование. Аваков поручил полиции закрыть игорные залы до 16:00 пятницы. 

Игорный бизнес был запрещен в Украине еще в 2009 году, но салоны с игровыми автоматами продолжают работать под видом лотерей.

Вчера, 19 декабря, Верховная Рада отправила доработку в комитет и подготовку к повторному первому чтению законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, который был зарегистрирован в парламенте 18 декабря.

Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении — 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение проголосовали 243 парламентария.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых — доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата «Слуги народа» Александра Дубинского.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино — это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов — отели от трех звезд.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 миллиарда гривен, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

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