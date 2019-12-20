Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В МИД Украины ответили на слова Путина об «исконно русских территориях»

20 декабря 2019, 15:58

В МИД Украины ответили на слова Путина об «исконно русских территориях»

Министерство иностранных дел Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об «исконно русских территориях». Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

С просьбой прокомментировать заявление Путина к Боднару обратилась сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По ее мнению, слова Путина носят характер вмешательства в суверенитет Украины.

«Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — сказал замглавы МИД, напомнив, что «в свое время Москва была подчинена Киеву».

Он добавил, что сегодня МИД опубликует официальное заявление по поводу слов президента России.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что при создании СССР «исконно русские территории», которые, по его словам, не имели отношения к Украине, были переданы Киеву для «повышения процентного соотношения пролетариата».

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Василий Боднар
Организации
МИД Украины
Прочее
Россия-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
23:43
Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
все новости
17:07
Полиция отчиталась о закрытии 500 игорных залов в Украине. На Донетчине — 7
17:00
В Краматорске охрана завода не пустила на предприятие экоинспекцию для проверки
16:24
Рада предоставила статус УБД морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива
15:58
В МИД Украины ответили на слова Путина об «исконно русских территориях»
15:50
Аналитики подготовили рекомендации для власти в части реинтеграции Донбасса
15:49
СБУ: Агента «ЛНР» засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом
15:12
ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе
15:00
Зеленский объяснил решение о закрытии всех игорных залов в Украине
14:31
СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
13:28
Аваков потребовал от полиции до 16:00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине
13:05
«Интерфакс»: РФ может согласиться выплатить «Нафтогазу» $3 миллиарда за Стокгольмский арбитраж
13:02
ГПУ не раскрывает приговор женщины, ставшей прототипом героини фильма «Ополченка»
12:31
МИД работает с Минкультом над месседжами к жителям Донецка и Луганска
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция