В МИД Украины ответили на слова Путина об «исконно русских территориях»

Министерство иностранных дел Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об «исконно русских территориях». Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



С просьбой прокомментировать заявление Путина к Боднару обратилась сопредседатель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По ее мнению, слова Путина носят характер вмешательства в суверенитет Украины.



«Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — сказал замглавы МИД, напомнив, что «в свое время Москва была подчинена Киеву».



Он добавил, что сегодня МИД опубликует официальное заявление по поводу слов президента России.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что при создании СССР «исконно русские территории», которые, по его словам, не имели отношения к Украине, были переданы Киеву для «повышения процентного соотношения пролетариата».