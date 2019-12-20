Рада предоставила статус УБД морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива

Верховная Рада Украины предоставила статус участника боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Громадське».



За принятие закона о внесении изменений в статью 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, № 1197) проголосовали 317 народных депутатов.



Законом к участникам боевых действий отнесены членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины , защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями др их государств и незаконными вооруженными формированиями.