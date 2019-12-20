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Спецназ штурмовал зал суда на заседании по делу Шеремета ►

20 декабря 2019, 18:05

Спецназ штурмовал зал суда на заседании по делу Шеремета ►

Спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда, где не состоялось заседание дела по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом передает «Громадське».

Спецназовцам удалось вывести Юлию Кузьменко из зала суда.

Утром суд перенес рассмотрение дела на 24 декабря, но сторонники Кузьменко не покидали зал суда, надеясь, что заседание состоится.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош просил не откладывать заседание, а сделать перерыв несколько часов для обеспечения прибытия прокуроров и для ознакомления судей с материалами дела.

Юлия Кузьменко тоже настаивала на перерыве, а не на переносе.

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются пятеро человек — военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Организатором убийства Шеремета следствие считает Антоненко. Сам он вину отрицает. Заказчики убийства названы не были

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