Украина и РФ подписали протокол договоренностей по транзиту газа

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом журналистам сообщили в «Газпроме», передает «Интерфакс-Украина».



В пресс-службе Офиса президента Украины подтвердили, что представители Европейской комиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины в ЕС. Подробную информацию обнародуют на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко 21 декабря.