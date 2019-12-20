ОП: РФ выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов

Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом споре. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на помощника президента Украины Андрея Ермака, который участвовал в сегодняшних переговорах в Минске.



«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», — сообщил Ермак.



Он добавил, что выплата долга Газпрома состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами «Газпрома», которые арестовали по требованию «Нафтогаза» в Европе.



Вопрос погашения задолженности «Газпрома» по решениям арбитражей был одним из ключевых на переговорах о транзите. Ранее Россия настаивала, чтобы «Нафтогаз» отказался от своих требований по решениям арбитражей в качестве предпосылок начала переговоров о транзите газа.



По данным источников издания, на переговорах в Минске вопрос восстановления прямых поставок газа из России в Украину не поднимался.

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.