Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий 300 млн долларов для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», выделение на сдерживание России 734 млн долларов.



Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, признание Крыма российской территорией.



В документе предусмотрена помощь Украине в суме 300 млн долларов, включая поставки летальных вооружений.



В бюджет вошло положение о создании нового рода войск — космических войск.



Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.