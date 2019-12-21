Полиция отчиталась о закрытии почти всех игорных заведений по стране

Правоохранители прекратили деятельность 5,3 тыс. игорных заведений по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



«В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях», — прокомментировал начальник управления департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит.



Для прекращения работы нелегальных игорных точек создано 715 мобильных групп.



Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, за минувшие сутки изъято оборудование на 50 млн гривен.



«Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие», — написал он в Telegram.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил вчера, что Нацполиция с 16:00 20 декабря закроет все игорные заведения по Украине.



Ранее на «Урядовом портале» было обнародовано правительственное распоряжение о противодействии игорному бизнесу № 1325-р, принятое на заседании Кабинета министров в пятницу утром.



Игорный бизнес запрещен в Украине с 2009 года, но салоны с игровыми автоматами продолжают работать под видом лотерей.