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Экс-переговорщик по Донбассу: Боевики скрывают почти треть пленных из-за пыток

21 декабря 2019, 11:44

Экс-переговорщик по Донбассу: Боевики скрывают почти треть пленных из-за пыток

На неподконтрольных территориях Донбасса удерживаются в плену более 200 человек, несмотря на то, что группировки «ДНР/ЛНР» подтверждают почти втрое меньше людей. Об этом заявил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью «Громадському».

Марчук допускает, что боевики не подтверждают удерживание тех пленных, к которым применяли пытки, что является военным преступлением.

«Я точно знаю, что когда я был в минской группе, то у нас было не 72, а около 200. И сейчас если они подтверждают 72 и никак не признают, что у них еще есть более 100 человек, то <...> как я уверен, они пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и так далее. Они понимают, что это — военные преступления. Это моя гипотеза», — сказал он.

На сегодня «ДНР» подтвердила Киеву 53 человека, которые находятся в донецких тюрьмах, «ЛНР» — 30 человек.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры

Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных». 

До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь

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