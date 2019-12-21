ТАСС: Тайник с оружием и взрывчаткой нашли в Ростовской области у границы с Украиной

Тайник с полутора килограммами гексогена, тротилом и гранатометом обнаружили российские пограничники в Ростовской области РФ недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.



«Нашли возле границы схрон с полутора килограммами гексогена, тротилом, гранатометом, гранатами. Все будет уничтожено», — сказал собеседник агентства.



Отмечается, что тайник обнаружен в одном из заброшенных домов.



Официально данную информацию российские правоохранительные органы не озвучивали.