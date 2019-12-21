Боевики обстреляли Золотое-4: повреждены жилые дома

Боевики обстреляли жилой район Золотого-4, в результате чего повреждены несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Обстрел произошел сегодня утром со стороны подконтрольного боевикам Золотого-5. Огонь велся из миномета калибром 82 мм.



«В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. ІІ Свободная», — сообщают в полиции.



Информация о пострадавших не поступала.



На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа Попаснянского отдела полиции.