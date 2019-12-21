Европейский Союз раскритиковал возможность введения со стороны США санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на комментарий представителя Еврокомиссии в AFP.



«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», — заявил представитель Еврокомиссии.



В правительстве Германии также выступили против американских санкций, заявив, что «они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году. В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», выделение на сдерживание России 734 млн долларов.



В связи с этим швейцарская Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».





