Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии киберугрозам

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об усилении возможностей государства в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в указе президента №923/2019.



Речь идет о решении СНБО от 7 декабря «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».



Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО.

Ранее глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что информационные атаки являются на сегодня одной из ключевых угроз национальной безопасности после военных действий на востоке страны.