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Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►

22 декабря 2019, 09:02

Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►

Фото: Joint Forces Operation / Facebook Фото: Joint Forces Operation / Facebook

Каковы шансы, что украино-российский конфликт закончится в 2020 году? Смотрите в новом выпуске программы «Донбасс сегодня»:

• Путин — Зеленский, Зеленский — Трамп. С кем украинский лидер найдет решение проблемы Донбасса?

• Что скрывается за громкими заявлениями Зе-команды о выплате пенсий в Донецк и Луганск? Как  могут упростить получение пенсий переселенцам и людям с пропиской на неподконтрольной территории?

• Они учат ненавидеть друг друга: Как язык вражды может стать вторым государственным в Украине и как это остановить.

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