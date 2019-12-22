Суд приговорил танкистку «ДНР» к пяти годам условно

Павлоградский горрайонный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку «ДНР» Светлану Дрюк (позывной Ветерок), которая является прототипом для героини фильма «Ополченочка», к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Об этом говорится в материалах судебного реестра, передает «Левый берег».



Она признана виновной по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса за участие в террористическом формировании в 2014-2018 годах. В этот период она принимала участие в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона «11-го Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР».



В мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.



В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно неподконтролльной территории Донецкой области и участвовавших в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.

Дрюк вывезли из Донецкой области сотрудники украинской контрразведки после того, как осенью 2018 года в районе Чистяково (ранее — Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования «11-й полк ДНР», где она служила.