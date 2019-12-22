Гончарук пообещал, что цена на отопление этой зимой расти не будет

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил 21 декабря, что цена на газ нынешней зимой увеличиваться не будет. Об этом он заявил на видео, опубликованном в YouTube.



По словам Гончарука, тариф за прокачку газа будет устанавливаться по европейским правилам. Таким образом, отметил он, Киев не станет «заложником двусторонних переговоров», а будет работать «по европейским цивилизованным правилам», так как при определении тарифа будет привлечена помощь независимого регулятора.



«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. У властей Украины появится возможность «снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление», — заявил премьер.



Это стало возможным благодаря договоренностям о заключении нового пятилетнего контракта на транзит газа, отметил Гончарук.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.



По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.