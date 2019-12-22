Глава МИД РФ оценил договороспособность украинских переговорщиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские переговорщики показывают показывают понимание необходимости искать развязки. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».



«Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — сказал министр.



Также он отметил, что в команде президента Украины Зеленского карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве Украины.



«Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — резюмировал Лавров.