У КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

Утром 22 декабря на КПВВ «Станица Луганская» во время пересечения линии соприкосновения умер мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



«Сегодня в 7-48 утра при пересечении линии разграничения с неподконтрольной Правительству Украины территории на подконтрольную, около КПВВ "Станица Луганская" скончался мужчина 1948 года рождения», — написал он.



По словам Каплина, сотрудники «Красного креста» проводили реанимационные действия. Однако к приезду «скорой помощи» мужчина скончался.



По данным миссии, это 29-я смерть при пересечении линии соприкосновения в этом году.