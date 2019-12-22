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У КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

22 декабря 2019, 17:44

У КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

Утром 22 декабря на КПВВ «Станица Луганская» во время пересечения линии соприкосновения умер мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня в 7-48 утра при пересечении линии разграничения с неподконтрольной Правительству Украины территории на подконтрольную, около КПВВ "Станица Луганская" скончался мужчина 1948 года рождения», — написал он.

По словам Каплина, сотрудники «Красного креста» проводили реанимационные действия. Однако к приезду «скорой помощи» мужчина скончался.

По данным миссии, это 29-я смерть при пересечении линии соприкосновения в этом году.

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