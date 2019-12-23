Выборы в трех ОТГ на Донбассе прошли без нарушений

Выборы в Криворожской и Шаховской объединенных территориальных громадах в воскресенье прошли без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



«В течение процесса волеизъявления нарушений избирательного законодательства и правопорядка не зафиксировано», — говорится в сообщении.



По результатам голосования должны быть избраны председатель и 22 депутата в состав совета Криворожского сельской объединенной территориальной громады и дополнительно избраны 7 депутатов в состав совета Шаховской сельской ОТГ.



Также нарушения не были выявлены во время выборов в Половинкинской ОТГ, сообщает Луганская облгосадминистрация.