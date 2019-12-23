Пожар в Луганской области: двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

После пожара в психоневрологическом диспансере в Старобельске Луганской области двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области Александр Чалый в эфире «112 Украина».



Он сообщил, что здание диспансера уцелело, однако полностью сгорела одна палата. Чалый добавил, что на момент приезда спасателей персонал диспансера уже проводил эвакуацию, спасли и тех, кто не мог двигаться.



Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара.

22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.