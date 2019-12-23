СМИ рассказали о работе боевиков Донбасса на московское ФСБ

Сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий на Донбассе. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на материалы уголовного дела.



По версии следствия, банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии.



В декабре 2016 года сотрудники специального подразделения ФСБ провели рейд против группировки контрабандистов. Она занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках.



Силовую поддержку при этом рейде оказывали вооруженные люди из организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины. Часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их помощниками.



Отмечается, что часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их «помощниками».



Один айфон, согласно показаниям, оказался у лидера «Союза добровольцев Донбасса» и бывшего «премьер-министра ДНР» Александра Бородая.



В ходе расследования сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт.



В октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием «енотов» попал неназванный человек, который «занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег».



После этого против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с ЕНОТ. Оставшиеся без покровителей члены ЕНОТ попали в разработку сотрудников Управления по защите конституционного строя ФСБ. В августе 2018 года после участия в конфликте из-за земельного спора директора медицинского центра МГУ Михаила Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации. На основании показаний задержанных дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества.



Дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества. Арестованных в октябре 2019 года по подозрению в руководстве преступным сообществом сотрудников ФСБ также отпустили из изолятора. В СИЗО по тяжким обвинениям остались сторонники «ДНР» и «ЛНР», помогавшие сотрудникам ФСБ, и боец спецназа ГРУ, сопровождавший «енотов» на Донбассе.