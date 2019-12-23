Суд приговорил к 9 годам тюрьмы главу группы диверсантов «ЛНР»

Сватовский районный суд Луганской области приговорил к девяти годам лишения свободы боевика группировки «ЛНР», главу террористической диверсионной группы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года.



«В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014–2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР" с позывным "Мордвин". Он был командиром подразделения в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году). Кроме того, находясь в составе 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево», — отметили в пресс-службе.



Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ. По данным правоохранителей, оттуда он получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинскому правительству территории.



Установлено, что в 2016 году Мордвин приехал в Харьков, где начал подготовку к выполнению «задачи» — подрыву автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.



Во время проведения обысков правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, пять электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.



«После задержания террорист рассказал украинским спецслужбам о существовании так называемого черного списка с фамилиями государственных и общественных деятелей, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ и террористических "ЛДНР"», — говорится в сообщении.



Приговор в отношении обвиняемого вынесен по статьям Уголовного кодекса Украины «создание террористической группы или террористической организации» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и уже вступил в законную силу.