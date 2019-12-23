США не исключают новых санкций против РФ в случае эскалации конфликта

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор не исключил возможности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Также он заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и не вернет Крым.



«США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций», — сказал Тейлор.



Дипломат подчеркнул, что цель санкций — давление на российское правительство, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма.



«Эти санкции — не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции — для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы выйти с Донбасса и Крыма», — резюмировал Тейлор.