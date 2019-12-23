ТКГ по Донбассу согласовала проведение обмена пленными до Нового года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время сегодняшней видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Об этом сообщил представитель России на переговорах Борис Грызлов, передает «Интерфакс-Украина».



Эту информацию подтвердила также украинская сторона.



«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено по итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», — написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



В комментарии сепаратистскому ресурсу ДАН представительница группировки «ДНР» Дарья Морозова отметила, что на данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена.

Проведение обмена удерживаемыми лицами до конца года является одним из решений лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), о котором они договорились на саммите в Париже 9 декабря.