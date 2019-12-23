Пограничники: Боевики нарушают режим работы КПВВ на Донбассе

На протяжении декабря боевики пять раз отправляли граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.



«Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в течение декабря подобные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское».



Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, что происходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированием по решению командующего объединенных сил работу этих КПВВ было продолжено, отметили пограничники.



В результате линию соприкосновения в ходе дополнительного оформления пересекли 266 человек, в том числе 15 детей.